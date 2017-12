17-Jähriger sticht in Felanitx Nachbarn nieder

Ein minderjähriger hat in Felanitx sieben Mal mit einem Messer auf seinen Nachbarn eingestochen und den Mann dabei schwer verletzt. Vorausgegangen war der Tat offenbar ein Streit um ein Fahrrad. Offenbar wollte das Opfer den 17-Jährigen davon abhalten, dieses im Hausflur abzustellen. Es kam zum Streit in dessen Folge der Angreifer sein Opfer mit dem Messer an Rippen, Hals und Lunge verletzte.

Der junge Mann ergriff die Flucht. Die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, zur Stunde sei unklar, ob ihn die Polizei bereits hat aufgreifen können oder nicht. (cze)