Regen verursachte Verkehrschaos auf Mallorca

Der serbische Tenor Zoran Todorovich gibt im September zwei Konzerte auf Mallorca. Er singt Arien aus bekannten Opern, u.a. von Verdi (Rigoletto), Puccini (La Bohème), Bizet (Carmen). Er gastierte in Nizza, Paris, Brüssel, London, bei den Bregenzer Festspielen, in Madrid, San Francisco, Tokyo und Barcelona ebenso wie in Berlin, Hamburg, Frankfurt. Zoran Todorovich arbeitete mit namhaften