Hausbesetzer gehen auf Seniorin los

Ende März verwandelt sich Paguera in den Trainingsort der besten Beachvolleyball-Stars. Organisiert von BVAW (Beach Volley Around the World) werden 52 Spielfelder am Strand von Palmira aufgebaut. Sport, Unterhaltung, Musik, Sonne und Strand für Volleyballfans. DO YOU REMEMBER BVAW Alcudia 2016 ? from BVAW on Vimeo.