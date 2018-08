Zimmermädchen fordern bessere Arbeitsbedingungen

300 Personen haben in Palma für bessere Arbeitsbedingungen im Hotelsektor demonstriert. Foto: Ultima Hora online

Rund 350 Personen haben am Samstag in Palma de Mallorca für bessere Arbeitsbedingungen in der Hotellerie, insbesondere für Zimmermädchen, demonstriert. Auf den Plakaten, die die Teilnehmer mitgebracht hatten, war unter anderem "Für eine würdige Arbeit" oder "Frührente jetzt!" zu lesen.

Bei der Aktion ebenfalls anwesend war der balearische Arbeitsminister Iago Negueruela. Er betonte, für die Arbeitnehmer besonders wichtig sei die Anerkennung von Berufserkrankungen. Viele der Zimmermädchen haben mit Rückenproblemen zu kämpfen.

In Zukunft seien weitere Arbeitstreffen mit Vertretern anderer Insel-Institutionen geplant. Man nehme die Sorgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ernst und versuche, Lösungen zu erarbeiten. (cze)