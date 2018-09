Insel-Spitzenkoch Santi Taura strebt nach Palma

Die Zukunftspläne von Mallorcas Spìtzenkoch Santi Taura werden konkreter. Wie es heißt, will der Chef in der Inselhauptstadt Palma nicht nur ein zusätzliches Lokal eröffnen, sondern gleich zwei Dependancen. Kurzfristig soll es diesen Herbst um ein Bistro-Projekt unter dem Namen Bodega Marçal gehen. Das Lokal wird im Stil einer „Tasca” gehalten sein – also eine einfach ausgestattete, aber kulinarisch manchmal recht gehaltvolle Herberge, wie man sie in der Region Alicante auf dem Festland kennt.

Noch wichtiger für den Koch mit Michelin-Ambitionen ist aber sicher der nun auf 2019 verschobene Umzug seiner Gourmet-Ecke „Dins Santi Taura”, die sich derzeit noch in einem Separee seines Stammlokals in Lloseta befindet. Neuer Standort ist ein im Entstehen befindliches Fünf-Sterne-Hotel in Palmas Altstadtviertel La Calatrava bei der Kathedrale. Es handelt sich um ein Haus mit 35 Zimmern. „Wir glauben fest, den geeigneten Ort gefunden zu haben, um unsere Philosophie zu erklären und eine Verbindung zwischen der Küche und der historischen Umgebung zu schaffen”, so Taura, der auf Inselprodukte schwört und neulich den König bewirten durfte.

(aus MM 35/2018)