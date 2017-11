Ryanair baut Präsenz in Spanien aus

Ryanair, die Nummer 2 an Palmas Flughafen, will sein Präsenz in Spanien ausbauen. In Madrid wurde am Donnerstag ein Innovations Hub für digitale und IT-Innovationen im Stadtzentrum eröffnet. 50 von 250 Stellen im neuen Travel Labs Spain sind bereits besetzt.

Dort arbeiten Spezialisten in den Bereichen Backend- und Frontend-Entwicklung, Qualitätssicherung, Datenanalyse, Digital Customer Experience und Social Media. Die Rekrutierung von Mitarbeitern für Positionen von Frontend-Entwicklern, C#-Entwicklern, Full-Stack-Entwicklern, Data Engineers, Quality Assurance Engineers und Customer Insights-Analysten dauert noch an.

Das Travel Labs-Programm von Ryanair ermöglichte zahlreiche digitale Innovationen wie eine personalisierte Ryanair.com-Website, einer neuen Ryanair Rooms-Website, einer eigens auf Chinesisch eingerichteten Ryanair-Website, Ryanair-Tickets für Konzerte und Events, Apple Pay- Integration, Langstreckenflüge mit Air Europa zum Verkauf auf Ryanair.com und eine neue Partnerschaft mit dem Erasmus-Studentennetzwerk.

Ryanair steuert von Mallorca aus folgende Ziele in Deutschland an: Berlin-Schönefeld, Bremen, Köln, Dortmund, Düsseldorf-Weeze, Frankfurt, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden und Memmingen. (cls)