Achter Aldi-Markt auf Mallorca in Campos eröffnet

Der achte Supermarkt des deutschen Discounters Aldi hat am Freitag auf Mallorca eröffnet. Der Standort ist 1200 Quadratmeter groß und befindet sich gleich am Ortseingang rechts nach dem ersten Kreisverkehr in unmittelbarer Nähe zu Mercadona und Eroski.

Wer zum beliebten Strand von Es Trenc unterwegs ist, stößt automatisch auf die Adresse im Camí Vell de Ciutat, 37-39. In Campos seien durch die Eröffnung 18 neue Arbeitsplätze geschaffen worden, so Expansionsdirektor Alexandre Pagès.

Das Sortiment soll sowohl dem deutschen als auch den spanischen Geschmack gerecht werden. Es enthält auch Öko-Labels und diverse lokale Produkte wie Sobrassada-Wurst oder Quely-Kekse.

Wer am Eröffnungsfreitag für mindestens 20 Euro dort einkauft, der erhält übrigens eine kleine Geschenktüte mit vier Artikeln aus dem Lebensmittelbereich: Apfelsaft, Nudeln, Kekse und eine Konserve. Geöffnet ist ansonsten Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr sowie an den Sonntagen von 9 bis 21 Uhr. (mic)