Meliá-Einkaufszentrum in Magaluf startet am Freitag

Das neu errichtete Einkaufszentrum Momentum Plaza in Magaluf wird an diesem Freitag, 15. Juni, den Betrieb aufnehmen. Das hat der mallorquinische Hotelkonzern Meliá am Mittwoch bekannt gegeben. Die offizielle Feier zur Eröffnung des Gesamtkomplexes inklusive des neuen Hotels "Calvià Beach The Plaza" erfolgt allerdings erst am 5. Juli.

Das Momentum Plaza ist als Besucherattraktion kreiert worden, um Magaluf touristisch aufzuwerten. Meliá Internatinal Hotels ist seit Jahren engagiert, die in die Jahre gekommene Urlauberdestination mit einer dreistelligen Millionen-Investitionen zu modernisieren.

Das neue Einkaufszentrum mit rund 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche ist dort entstanden, wo früher das Hotel "Jamaica" stand. Überragt wird die Plaza von einem Hotel-Neubau, der sich auf zwei Wohntürme verteilt. Diese wiederum sind verbunden mit einer 1700 Quadratmeter großen Dachterrasse, auf der sich zwei Pools befinden. Das Highlight: Der Glasboden unter den Schwimmbecken in schwindelerregender Höhe ist transparent. (as)