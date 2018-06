Meliá Hotel Me Mallorca plant digitale Kulturevents

Der mallorquinische Hotelkonzern Meliá will sein sogenanntes Lifestyle-Hotel "Me Mallorca" in Magaluf verstärkt als Kulturzentrum etablieren und Gäste aus kreativen Berufsfeldern der Wirtschaft wie etwa Designer, Grafiker, Modemacher und Programmierer ansprechen. Für diesen Zweck sind auch eine Reihe von Festen und Partys vorgesehen. Am 7. Juli findet das Digital-Art-Fest statt, bei dem audiovisuelle und digitale Kunstrichtungen das Thema sind. Eingeladen ist für eine Performance der bulgarische Künstler Ivo Dimshev.

Zum Sommerende ist darüber hinaus das Fest Hybrid Night Arts geplant. Hierbei treffen Musik, Theater und Kunst aufeinander. Gezeigt werden Bilder und Skulpturen des Künstlers Luis Maraver aus Sevilla. Begleitet werden die Abende von namhaften DJs. Zur Eröffnung der neuen Saison im Me Mallorca war am vergangenen Wochenende der Grafik-Künstler Joan Aguiló zu Gast, der inmitten der Auftaktparty ein Werk vollendete.



Wie der Konzern am Montag mitteilte, sind unter dem Motto Sundanz jeden Samstag von 12 bis 18 Uhr Pool- und Barbecue-Partys vorgesehen, zu denen auch Gäste von auswärts willkommen seien. Des Weiteren sind Workshops geplant mit Meister-Barmännern und Köchen im Cocktail-Mixen sowie in kulinarischen Bereichen.

Das Me Mallorca zählt 256 Zimmer sowie 34 Suiten. (as)