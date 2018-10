Wucherpreise für Mietwagen bei Goldcar

Mietwagenfirmen haben den Besucherzustrom besonders aus Deutschland am Beginn des Monats Oktober ausgenutzt, um exorbitante Preise für Mietwagen zu verlangen. Die Zeitung "Ultima Hora" zeigte am Dienstag entsprechende Angebote der Firma Goldcar. Dieses Unternehmen war vor einiger Zeit auch wegen unnötiger Versicherungen in die Kritik geraten.

Grund für den Ansturm von deutschen Urlaubern war der Tag der deutschen Einheit, der auf einen Mittwoch fiel und es den Menschen deswegen ermöglichte, ein sehr langes Wochenende auf Mallorca zu verbringen.

Xisco Dalmau, Verbraucherschutzpräsident der Balearen, prangerte Goldcar in "Ultima Hora" ausdrücklich an und verlangte von Madrid, einzuschreiten.