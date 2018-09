Müllboote holten im August 13,3 Tonnen Abfall aus dem Meer

Die Müllboote vor den Küsten Mallorcas haben im August 13,3 Tonnen Abfälle aus dem Meer vor der Insel gefischt. Bei mindestens der Hälfte des gesammelten Mülls handelt es sich um Plastikabfälle, an zweiter Stelle folgt mit etwa 30 Prozent Holz, an dritter Stelle organisches Material (10 Prozent). Das hat das balearische Umweltministerium am vergangenen Dienstag bekanntgegeben.

Eine weitere Info der Behörde: Jeder Balearen-Bürger produziert pro Jahr etwa 800 Kilo Müll, das ist Spitzenwert in Spanien.

Die Boote haben nach Angaben der Tageszeitung „Ultima Hora” auch Ausschau nach Quallen gehalten, deren Aufkommen mit „normal” eingestuft wurde. Die besonders giftigen Portugiesischen Galeeren konnten nicht gesichtet werden. (cze)

