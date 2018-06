Löschflugzeug verschwindet spurlos über Mallorca

Ein Löschflugzeug der balearischen Naturschutzbehörde Ibanat ist am Dienstag während eines Flugs über der Gegend von Pollença im Norden von Mallorca verschwunden. In der Maschine vom Typ Air Tractor AT 802 saß nur der Pilot, Hilfskräfte von Guardia Civil, dem Seenotrettuingsdienst Salvamento Marítimo und der spanischen Luftwaffe suchten auch am Mittwoch nach den Überresten. Die Kollegen des Piloten vom Ibanat versuchten bislang vergebens, ihn auf seinem Handy zu erreichen.

Das gelbe Flugzeug war um 17.30 Uhr auf dem Flugplatz von Son Bonet bei Palma gestartet, um über die Serra de Tramuntana zu fliegen. Um 18.34 Uhr verschwand die Maschine vom Radarschirm, als sie bei Cala Sant Vicenç unterwegs war. Es ist weiterhin unklar, ob es sich um einen Übungsflug oder um einen Löscheinsatz handelte.

Die Rettungskräfte glauben, dass das Flugzeug entweder ins Meer fiel oder in einer schwer zugänglichen Bergzone abstürzte. (it)