Andratx verschläft Lizenz- Vergabe für Strandliegen

The Archeduke‘s Consort ist ein Zusammenschluss von internationalen und mallorquinischen Musikern, in unterschiedlichen Besetzungen, die sich der Renaissance -und Barockmusik verschrieben haben. Guillermo Femenias (Laute, Barockgitarre), Kepa Artetxe (Geige), Xisco Aguiló (Gambe) und Fiona Stuart-Wilson (Sopran) spielen italienische Musik aus dem Barock und der Renaissance von ihrer neuen CD "Scherzi Amorosi". In der Pfarrkirche von Deià.