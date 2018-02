DNA-Abgleich bringt traurige Gewissheit: Kai Palma ist tot

Monatelang musste die Familie bangen, jetzt hat der DNA-Abgleich traurige Gewissheit gebracht: Bei dem vor einer Woche in einem Kabelschacht in Capdepera entdeckten Leichnam handelt es sich um den seit Sommer vermissten deutschen Koch Kai Palma. Das berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Samstag unter Berufung auf die Guardia Civil. Bereits kurz nach dem Fund hatte die Polizei erklärt, die körperlichen Merkmale seien weitgehend übereinstimmend.

Die stark verweste Leiche war vergangene Woche im Erdgeschoss eines Chalet-Reihenhauses in der Cala Lliteres bei Capdepera entdeckt worden. Ein Gebäudewart hatte die Anlage überprüft, nachdem sich Anwohner über einen unangenehmen Geruch beklagt hatten. In einem engen Schacht im Bereich einer Garage stieß der Mann dann auf ein mysteriöses Bündel und alarmierte die Polizei.

Palma war im August zum letzten Mal bei seiner Arbeitsstelle, dem Schnellimbiss Nyam Nyam an der Cala Agulla, wo er als Koch beschäftigt war, erschienen. Am Nachmittag jenen Tages - noch während seiner Schicht - verließ er das Lokal. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. Im Imbiss hatte er seine Geldbörse, Papiere und Handy zurückgelassen.

Noch ist unklar, wie und warum Kai Palma zu Tode kam. Das sollen nun die Ermittlungen der Polizei klären. (red)