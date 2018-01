Zwei Polizeiautos havarierten bei Königsumzügen in Palma

Der Zauber der Heiligen Drei Könige, die in Spanien und auch auf Mallorca traditionell den Kindern in der Weihnachtszeit die Geschenke bringen, hat sich für die Polizeikräfte in Palma eher negativ ausgewirkt. Gleich zwei ihrer Fahrzeuge havarierten bei den Umzügen, die am Donnerstagabend stattfanden, berichtete die spanische MM-Schwsterzeitung Ultima Hora am Samstag online.

Einer der Wagen fing in Coll d'en Rebassa plötzlich an zu qualmen. Dichter Rauch aus dem Motorraum drang ins Wageninnere und zwang die Beamten zum Ausstieg. Die Polizisten und einige Männer aus den Zuschauerreihen schoben das Auto in eine Garageneinfahrt, wo es später von einem Abschleppwagen fortgeschafft wurde. Das Polizeiauto ist mehr als 15 Jahre alt und darf nur in Sonderfällen zum Einsatz kommen, nicht jedoch im regulären Tagesdienst.

Beim großen Umzug im Zentrum von Palma blieb ein anderes Polizeiauto aufgrund eines Kupplungsschadens mitten auf der Straße liegen. Das Auto hatte den Umzug anführen sollen und blockierte nun den Weg für die Heiligen Drei Könige und ihre rund 500 Begleiter. Auch in diesem Fall musste das Auto abgeschleppt werden.Der Vorfall in Coll d'en Rebassa wurde durch einen Tweet aus dem Stadtviertel bekannt. (as)