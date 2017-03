Ballermann 6 im neuen Look öffnet Samstag

Der feine Sechser: Die Umbauarbeiten am Balneario 6 an der Playa de Palma, besser bekannt unter dem Namen „Ballermann”, sind weitgehend abgeschlossen. Die Neueröffnung ist für diesen Samstag, 18. März, geplant, hieß es seitens der Betreibergesellschaft Mar de Mallorca auf MM-Anfrage.

In den vergangenen Tagen erhielt das Strandlokal eine edel wirkende Holzverkleidung, die auf der Seeseite auch als Sonnenschutz dient. Auf der Rückseite prangt in der neuen Corporate-Farbe grün groß des Wort „SIX”. Wie berichtet , wird die einstige Kulttränke als „Beach Club Six” in die neue Saison gehen. (jog/as)