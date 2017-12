16 Millionen für Umbau des Porto-Pi-Centros in Palma

Das Einkaufszentrum Porto-Pi-Centro in Palma soll modernisiert werden. Hauptaktionär Merlin Properties will dafür 16 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Wie aus Kreisen des Unternehmens zu hören ist, will man das 1995 eingeweihte Shopping-Center den veränderten Bedürfnissen der Kunden anpassen. Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora. Einkaufszentren präsentieren sich heutzutage immer mehr als Erlebniswelten.

Zu der Meldung passt, dass Merlin gerade die seit ein paar Tagen geschlossenen Kinosäle des Zentrums gekauft hat. Platz, der nun für Neuerungen genutzt werden kann. Das Porto-Pi-Centro, das pro Jahr 8,7 Millionen Besucher zählt, soll 2020 in neuem Glanz erstrahlen.