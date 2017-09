Michelle Obama sagt Mallorca "Adiós"

Der meistbeachtete und zugleich am besten gesicherte Mallorca-Urlaub des Jahres wurde beendet: Amerikas frühere First Lady Michelle Obama ist am Montag abgereist.

In einem Privatflugzeug hat die Frau des Ex-US-Präsidenten Barack Obama um 14.45 Uhr die Insel verlassen. Mit ihr verschwand auch der Sicherheitstross, der aus 16 Mitarbeitern bestanden haben soll. Die 53-Jährige war am Dienstag der Vorwoche auf Mallorca gelandet.

Zum Abschluss ihres Urlaubs war Michelle Obama am Sonntag in Palma unterwegs. Sie lernte unter anderem das Hotel Sant Francesc kennen und genoss den Blick von dessen Terrasse. Basis des Obama-Aufenthalts war die Finca Ses Planes in der Gemeinde Esporles. Von dort aus brach die US-Amerikanerin zu den verschiedensten Aktivitäten auf. Sie besuchte zum Beispiel den Leuchtturm von Port de Sóller und die Glasbläserei Gordiola, machte einen Yachtausflug in der Bucht von Palma.

Zurück zu Hause kann Michelle ihrem Barack nicht nur berichten, wir schön Mallorca ist, sondern auch, wie mallorquinische Küche schmeckt. Unter anderem speiste sie im Béns d'Avall (Llucalcari) und im Ca na Toneta (Caimari).

Stets begleitet wurde Michelle Obama auf der Insel von James Costos, Ex-US-Botschafter in Spanien, und dessen Lebensgefährten Michael Smith. Das Paar ist seit Jahren eng mit den Obamas befreundet.

Charakteristisch für den Aufenthalt war, dass eine große Schar von Fotografen Bilder machen wollte, Michelle Obama aber darauf keine Lust hatte, sodass die Medienvertreter sie kaum vor die Kamera bekamen.