Deutsche Pfarrerin plaudert in der ARD

Das TV-Magazin "ARD Buffet", das montags bis freitags von 12.15 bis 13 Uhr im Ersten läuft, stellt in diesen Wochen Mallorca-Deutsche in kurzen Filmbeiträgen vor. An diesem Freitag, 10. März, ist Heike Stijohann, Pfarrerin der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde auf den Balearen, an der Reihe (unter dem Vorbehalt, dass die Redaktion nicht noch kurzfristig ihre Planung ändert).

Nach der TV-Ausstrahlung findet man den Film, wie auch Beiträge über andere Insel-Residenten, im Internet: http://bit.ly/2mp6hYI