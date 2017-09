Binigrau - Verlängere Dein Sommergefühl - Neuerscheinung Obac 2015

Wer durch Biniali fährt und den Ort Richtung Biniagual verlässt, würde dieses Kleinod wahrscheinlich übersehen, so gut ist diese architektonische Meisterleistung in die traditionellen mallorquinischen Häuserzeilen des Dörfchens integriert. Genau hinschauen lohnt sich im Fall von Binigrau unbedingt, denn wer diese Bodega verpasst, der verpasst einige der spektakulärsten Weine der Insel.

Moderne Architektur mit traditionellen Elementen

Wein gemacht hat die Familie von Mathías und Miguel Batle eigentlich schon immer. Doch Ende der Neunziger haben die Gebrüder Batle beschlossen, fernab von Massenproduktionen etwas Einzigartiges zu schaffen, was man sonst in dieser Art nicht noch einmal auf der Insel finden kann.

Und einzigartig ist Binigrau – so viel ist sicher! Wer die von außen eher unscheinbare Bodega betritt, trifft nicht nur auf die bekannten traditionellen architektonischen Elemente der Insel, sondern vor allem auf viel Glas, Stahl und Sichtbeton. Die lichtdurchflutete Eingangshalle gibt dank Glasboden und -decke die Sicht in sämtliche Bereiche der Bodega frei. Auf einen Blick sieht man nicht nur die ebenerdig gelegenen Wirtschaftsräume mit modernsten Gärtanks oder Abfüllanlagen, sondern auch den tiefer gelegenen Fasskeller sowie die unterm Dach befindlichen Büroräume. Diese besondere Architektur stammt aus der Feder von Lorenzo Colom und Barbara Flaquer – zwei auf der Insel bekannten Architekten, mit denen Mathías und Miguel befreundet sind.

Auf einen Besuch im Fasskeller sollten Sie bei einer Besichtigung unbedingt bestehen. Denn die beiden für den Ausbau der Rotweine bestimmten „Tonelles“ im Zentrum des Barriquekellers sind hier auf der Insel eine absolute Rarität.

Das Kleinod ist aber nicht nur für Liebhaber futuristischer Architektur interessant – wer ein Faible für ungewöhnliche Weine hat, kommt hier ebenfalls ganz auf seine Kosten: Vom ersten Jahrgang an heimsen die extrovertierten Weine einen Preis nach dem anderen ein. Da wundert es nicht, dass der Nounat und Chardonnay von Binigrau auch bei unserer Verkostung zu einem der besten Weine der Insel geadelt wurde. Diese Weine haben übrigens auch Silber beim „Bacchus Madrid“ und Diamant beim „Concours International Femmes et Vin in Monaco“ erhalten.

So vielfältig wie die Weine von Binigrau, so vielfältig sind auch die Stilrichtungen, denen sie folgen. Bei all der Vielfalt dürfen natürlich auch nicht die Bioweine fehlen, die bei Binigrau in Form der Ecològic Rosat und Ecològic Negre das Wein-Quintett komplettieren. Jeder Wein der Gebrüder Batle hat seine ganz eigene, individuelle Linie. Und bei all der Vielfalt ist für jeden Geschmack etwas zu finden.

Soeben ist der neue Obac 2015 erschienen:

Verkostungsnotiz:

Rebsorten: Manto-Negro, Callet, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah

Farbe: Intensives Rubinrot, mit sehr bedeckten und eleganten Granatfarbtönen.

Alkoholgehalt: 14 % vol.

Barriqueausbau: 12 - 14 Monate in neuen amerikanischen und kaukasischen Fässern mit grober Körnung

Nase: Intensive Aromen nach Gewürze, Trockenfrüchten (Mandeln und Haselnüsse), Lakritz und Fenchel

Gaumen: Kräftiger Geschmack nach reifen Früchten, sehr gut integrierter Holzton. Vielfältig, konzentriert, mit kräftigem Tannin. Langanhaltender und angenehmer Abgang.

Allergenhinweis: enthält Sulfite

