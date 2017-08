Pep Lemon – Wenn aus Zitronen Kult wird - 10 Prozent Kennenlernrabatt

Sie ist jung, sie ist durch und durch Mallorca – und sie ist Kult. Erst seit dem Frühjahr 2014 gibt es Pep Lemon, und schon ist die Limonade auf der Insel so bekannt wie die der großen, multinationalen Brause-Marken. Dabei setzen die Macher von Pep Lemon genau auf das Gegenteil der Riesen der Getränke-Industrie: auf Nachhaltigkeit und kurze Wege. Pep Lemon steht also nicht nur für guten Geschmack, sondern auch noch für gutes Gewissen.

Die drei Erfinder haben zuvor nicht das Geringste mit den Herstellungen von Getränken zu tun. Der Deutsche Sebastian Hafner ist Künstler, seine mallorquinische Frau Carme Verdaguer Filmproduzentin und Tomeu Riutort, der Dritte im Bunde, ist ein Architekt. Ihnen kam die Idee zur eigenen, lokalen Limonade, als sie bei einem gemeinsamen Hamburgbesuch „Fritz-Brause“ entdeckten. Und nur Monate später war aus der Spinnerei das eigene Projekt geworden, das inzwischen eine Art mallorquinisches Getränke-Märchen ist.

Dieses Märchen geht so: Es waren einmal unendlich viele mallorquinische Zitronen. Lecker im Geschmack, zu hässlich für den Verkauf in europäischen Supermarktvitrinen oder zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn oder zu sonst was für die EU-Norm. Millionen von ihnen landeten Jahr für Jahr im Müll. Bis Pep Lemon kam. Die drei mit der Brause-Idee nahmen die Zitronen und ließen sie alle von behinderten Menschen auspressen, die sonst womöglich gar keine Arbeit hätten. Anschließend füllten sie den Saft in der einzig verbliebenen Getränkeanlage Mallorcas, versetzten sie mit Kohlensäure und füllten sie in Flaschen ab. So wurde aus den hässlichen Zitronen ein Getränk, das inzwischen Kultstatus auf der ganzen Insel genießt. Die ersten 5000 Flaschen, die zur Probe hergestellt wurden, waren bereits nach zehn Tagen ausverkauft.

Inzwischen sind fast 35 Tonnen mallorquinischer Zitronen in der Kult-Flasche gelandet. In der Behinderten-Werkstatt „Adamip Ement“ sichert die Brause inzwischen zwanzig Arbeitsplätze. In Mallorcas letzter Abfüllanlage „La Paduana“ in Petra herrscht nach Jahren der Flaute wieder Betrieb. Über Millionen von Zitronen – und inzwischen auch Orangen – der Kooperative „Agroilla“ müssen nicht mehr auf dem Abfallhaufen verwittern. Zu Pep Lemon ist nämlich nun auch Pep Orange dazugekommen – und Pep Cola aus Johannisbrot. Alle drei Getränke sind deutlich weniger süß als die der Industrie. Man kann sie auf Mallorca nur in ausgesuchten Geschäften kaufen – und nur in ausgesuchten Restaurants und Bars bestellen. Diese Bars sind besonders bei jungen Mallorquinern angesagt, die Pep Lemon bevorzugt mit Gin mischen. Aber auch bei Urlaubern wächst von Saison zu Saison die Begeisterung. Mit Pep Lemon sei es ganz genau wie mit einem Kuss, sagt man inzwischen auf der Insel. An das allererste Mal erinnert man sich ein Leben lang.

Weitere Informationen unter: https://www.mallorquiner.com/limonade-mallorca



