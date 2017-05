Toni Gelabert: Der Weinalchemist aus Manacor - 10 % Rabatt bis 28.05.2017

Die Weinkellerei „Vins Toni Gelabert“ ist ein kleiner Familienbetrieb mit handwerklichen Herstellungsmethoden. Im Jahre 1979 begann Toni Gelabert mit der Winzerei. Was zu jener Zeit als bloße Idee begann, sollte sich im Lauf der Jahre zu einem Lebensstil, zu einer Art des Denkens, Fühlens und Handelns entwickeln.

Im eigenen Weingarten begann er nur so aus Spass und Interesse am Weinbau, mit Unterstützung seiner Töchter, seiner Frau und Freunden der Familie mit der Weinerzeugung. Durch viel Ausdauer und Beharrlichkeit wurde aus der Idee Profession. Der Drang nach kontinuierlicher Verbesserung der Qualität und die vorhandene Neugierde führten zur Optimierung der Herstellungstechnik und letztlich zu grossartigen Weinen.

Gepriesen von Fachleuten und der Fachpresse erlangt Toni Gelabert eine zunehmende Präsenz auf dem anspruchsvollen Forum für Qualitätsweine. Das Anbaugebiet, damals noch „Vi de la Tierra Pla I Llevant“ genannt, konvertiert 1999 in eine neue DO / Denominacion de Origen mit dem Namen „Pla i Llevant“.

Im selben Jahr beginnt die Familie Gelabert mit dem Bau der Bodega Ses 3 Ermites im Gebiet von Son Fangos in der Nähe von Manacor. Die gelassene und friedvolle Atmosphäre, die die Kellerei ausstrahlt, überträgt sich seitdem auf all die hervorragenden Weine, die in ihr zur Reife gebracht wurden.

Einer der bekanntesten Weine, auch weit über die Grenzen Mallorcas, ist der Chardonnay Barica. Ein im Faß für 4 Monate gereifert Weißwein mit einer schönen goldenen Farbe mit grünlichen Reflexen. Sehr rein und glänzend. Im Bukett sauber und ausdrucksvoll mit klaren Tönen, an reifes Obst (Banane, Aprikose) erinnernd. Zart rauch- und laubbetont. Frucht und harmonisch eingebundenes Holz in perfekter Balance. Im Mund offen und direkt, dann sanft und seidig, wobei das Glyzerin sich ahnen lässt. Gehaltvoll, sehr harmonisch, elegant. Im retronasalen Bereich würzig (Vanille, Muskatnuss). Ein sehr langer, eleganter und einzigartiger Nachhall, der zum Trinken anregt.

Du erhälst heute bis einschließlich Sonntag, 28.05.2017 bis 24.00 Uhr und nur solange der Vorrat reicht, 10 % Rabatt auf alle Weine der Bodega Toni Gelabert.

Da dieses Angebot nur für unsere Kunden und Abonnenten gültig ist, bitten wir Dich beim Abschluss der Bestellung im Warenkorb in das Feld: "Gutschein hinzufügen" den Gutschein-Code: Gelabert 2017 einzugeben und den daneben befindlichen Button "Hinzufügen" anzuklicken. Der 10%ige Abzug erscheint dann unter allen bestellten Weinen der Bodega Toni Gelabert.

Gutscheinbedingungen: Ohne Mindestbestellwert. Der Gutschein kann je Kunde einmal eingelöst werden und ist bis einschließlich 28.05.2017 gültig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar! Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rabatt kann nicht mit weiteren Rabatten verrechnet werden und gilt solange der Vorrat reicht!

Weitere Informationen finden Sie hier



Gutscheinbedingungen: Ohne Mindestbestellwert. Der Gutschein kann je Kunde einmal eingelöst werden und ist bis einschließlich 28.05.2017 gültig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar! Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rabatt kann nicht mit weiteren Rabatten verrechnet werden und gilt solange der Vorrat reicht!