Eurowings stationiert sogar vier Maschinen auf Mallorca

Die deutsche Fluggesesellschaft Eurowings will auf ihrer künftigen Basis am Airport von Palma gleich vier Flugzeuge stationieren. In älteren Verlautbarungen war zunächst von zwei Maschinen die Rede gewesen. Die vier Flugzeuge werden mit Beginn des Sommerflugplans 2017 (Ende März) von Mallorca aus für Eurowings abheben, teilte die Airline am Freitag mit.

Die Mittelmeerinsel auf den Balearen sei ein „Top-Standort“, sagte Lufthansa-Vorstand und Eurowings-Vorstandsvorsitzender Karl Ulrich Garnadt. „Palma ist heute das Warmwasserziel in Europa und längst nicht mehr nur für deutsche Urlauber ein überaus beliebter Ferienort, der auch 2017 einmal mehr Rekordbesucherzahlen erleben wird. Hier werden wir mit der neuen Eurowings stärker vertreten sein als je zuvor.“

Anlass der Verlautbarung war der Auftakt des Eurowings-Wetlease mit Air Berlin: Am Freitagmorgen waren von Hamburg aus drei Eurowings Flugzeuge nahezu zeitgleich nach Manchester, Stuttgart und Nürnberg gestartet. Es waren die ersten Flüge einer umfassenden, auf sechs Jahre angelegten Wetlease-Vereinbarung, mit der Eurowings 33 Flugzeuge von Air Berlin, dem bisherigen Marktführer auf den Mallorca-Routen, angemietet hat – komplett mit Cockpitcrew, Kabinenpersonal und Wartungsverträgen.

Garnadt nannte die Erstflüge den Beginn einer neuen Ära im deutschen Luftverkehr. „Durch die Vereinbarung mit Air Berlin wachsen wir derzeit wie keine andere Airline-Marke in Europa. Eurowings kann pro Jahr 23.000 zusätzliche Flüge durchführen und mehr als 60 neue Verbindungen anbieten – das sorgt für mehr als drei Millionen zusätzliche Eurowings-Passagiere im Jahr."

Aber nicht nur deshalb sei Air Berlin für Garnadt der richtige Partner: „Ihr Flugbetrieb und ihre Crews stehen für Sicherheit ohne Kompromisse sowie für Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Serviceorientierung – das passt sehr gut zu den Flugbetrieben der neuen Eurowings."



Die 33 Airbus A320 fliegen fortan nicht nur mit Eurowings-Lackierung und -Schriftzug. Sie übernehmen auch das Service- und Tarifkonzept der Airline (Basic, Smart, Best) sowie das Eurowings Kabinendesign. Die Lufthansa-Tochter wächst den Angaben zufolge mit diesen Flugzeugen in schnellem Tempo und kann dabei zugleich ihre Flotte deutlich verjüngen: Bis zu 20 der modernen, spritsparenden Airbus-Jets ersetzen die jeweils ältesten Flugzeuge bei den Eurowings Flugbetrieben.



Durch die zusätzlichen Flugzeuge hat Eurowings nun die Kapazität, mit Beginn des Sommerflugplans 2017 Flüge von und nach München anzubieten, dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands. Dort werden vom Start weg vier der 33 Airbus-Flugzeuge stationiert. Mehr als die Hälfte der mehr als 60 neuen Eurowings-Verbindungen sollen ab München angeboten werden.



Die Vereinbarung mit Air Berlin soll darüber hinaus bestehende Eurowings Standorte in Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Wien stärken. Der Betrieb der 33 Wetlease-Jets sei dabei nur ein Schritt auf dem Eurowings Wachstumspfad in Europa. Auch die belgische Brussels Airlines mit ihren derzeit 51 Flugzeugen solle ab 2018 in die Eurowings Group integriert werden. Die Eurowings Flotte vergrößert sich so innerhalb kurzer Zeit auf mehr als 160 Flugzeuge.

Air Berlin bezeichnete die neue Kooperation mit der Lufthansa-Gruppe ihrerseits als "Meilenstein bei der Neuausrichtung von Air Berlin." Der Vorstandsvorsitzende Thomas Winkelmann verwies darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen Air Berlin und der Lufthansa-Gruppe Ende Januar 2017 ohne Vorbehalte vom Bundeskartellamt genehmigt wurden. "Die Wetlease-Vereinbarung mit der Lufthansa-Gruppe sichert Arbeitsplätze und ist damit ein wichtiger Meilenstein für Air Berlin. Insgesamt werden 38 Flugzeuge für die Lufthansa Gruppe unterwegs sein." (Fünf Maschinen gehen an die österreichischen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines.)

Die an Eurowings übergebenen A320-Maschinen werden schrittweise bis Ende April 2017 umlackiert. Danach werden sie die Aufschrift "operated by airberlin" auf dem Rumpf tragen.

Die Kooperation der Fluggesellschaften wurden am Freitag von Air Berlin auch auf Facebook angezeigt. Zu einem Foto mit den Logos der beiden Unternehmen hieß es: "In einer offenen Beziehung mit Eurowings". (as)