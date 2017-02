Volkswagen präsentiert neuen Golf vor 500 Fachleuten

Die Volkswagen AG präsentiert derzeit auf Mallorca vor Autojournalisten aus aller Welt den neuen Golf. Rund 500 Fachleute aus ganz Europa, Kanada, Japan, Argentinien und weiteren Staaten können auf der Insel das Vorzeige-Fahrzeug des Wolfsburger Autokonzerns Probe fahren, sagte ein Sprecher. Die Präsentationstage begannen am Montag und dauern noch bis Freitag, 17. Februar. VW brachte dazu 30 Fahrzeuge auf die Insel.

Untergebracht sind die Besucherteams, die jeweils für eine Nacht auf der Insel einfliegen, im Fünf-Sterne-Hotel Park Hyatt in Canyamel im Nordosten von Mallorca. Auf seiner spanischen Internetpräsenz verkündete VW, der neue Golf werde von März an "auf den Straßen in Spanien" unterwegs sein. Das Modell hatte seine Weltpremiere im November vergangenen Jahres in Wolfsburg.

Volkswagen hat sein Golfmodell überarbeitet, ein Sprecher bezeichnete das Ergebnis als "update". Fachjournalisten berichten, bei dem Fahrzeug sei äußerlich fast alles gleich geblieben, doch im Cockpit habe VW bei der Digitalisierung voll Gas gegeben.

Auf Mallorca ließ VW auch Aufnahmen des Fahrzeugs vor prächtiger Inselkulisse machen. Der Golf ist etwa vor der Kathedrale von Palma oder im Bergdorf Valldemossa zu sehen.

Die Insel ist kein Neuland für Volkswagen. Hier fanden bereits mehrere Fahrzeug-Vorstellungen statt. 2005 hatte VW 9000 Händler nach Mallorca eingeladen und 417 Neuwagen zum Probefahren bereitgestellt. (as)