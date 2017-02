Volkswagen fährt als erster in Palmas Kongresspalast vor

Die Volkswagen AG wird im Oktober mit einer Autopräsentation den neuen Kongresspalast in Palma einweihen. Der deutsche Autobauer wird dort seine neuesten Modelle vorstellen und dazu bis zu 3000 Autojournalisten aus aller Welt nach Mallorca einladen, berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch.

Die VW-Präsentation ist, so hieß es weiter, um einige Wochen vorverlegt worden. Ursprünglich war geplant gewesen, dass der Kongresspalast mit dieser Autopräsentation im November erstmals eine Veranstaltung beherbergen sollte. Die Tagung selbst werde sich über drei Wochen hinziehen.

Wie ähnliche Autopräsentationen auf Mallorca bereits in der Vergangenheit gezeigt haben, ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer somit gestaffelt in Gruppen nach Palma reisen, einige Tage bleiben und dann wieder abreisen. Die Gäste werden in Hotels in Palmas Zentrum, an der Playa de Palma sowie im Raum Calvià untergebracht.

Volkswagen wird im Kongresszentrum unter anderem den 1500 Quadratmeter großen Saal nutzen, um dort seine neuen Verkaufsmodelle zu präsentieren, hieß es weiter. Es handelt sich um die zweite Veranstaltung des Autobauers in diesen Dimensionen auf Mallorca. 2005 hatte Volkswagen unter anderem 9000 VW-Händler aus aller Welt nach Mallorca eingeladen und 417 Neuwagen zum Probefahren auf die Insel gebracht.

Derzeit werden in dem Bauwerk letzte Details und die technischen Anlagen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Am 15. März wollen die Balearen-Regierung und die Stadt Palma den Kongresspalast und das Tagungshotel offiziell an den neuen Betreiber übergeben. Der mallorquinische Konzern Meliá Hotels International hatte die Ausschreibung des neuen Paradeobjekts der Stadt 2016 für sich erringen können. (as)