Erste Details zu Flughafen-Buslinien

Am Donnerstag sind erste Details zu den neuen Buslinien, die ab Mai den Flughafen Palma mit bestimmten Urlaubsorten auf der Insel verbinden sollen, bekannt geworden.

Wie das Verkehrsministerium der Balearen mitteilte, soll die Linie vom Airport in den Inselosten ihre Endstation in Cala Bona haben. Die Strecke soll bis zu 14 Mal am Tag bedient werden. Der erste Bus fährt morgens um 7 Uhr vom Terminal ab, der letzte abends um 22 Uhr. Der erste Halt der Linie ist Manacor. Anschließend werden Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma und Cala Millor bedient, ehe der Bus in Cala Bona ankommt.

Eine zweite Linie verbindet den Flughafen mit dem Inselnorden und hat als Endhaltestelle Can Picafort. Unterwegs hält der Bus in Inca, Alcúdia und Muro. Los geht's morgens um 8, die letzte Fahrt ab dem Airport geht abends um 23.15 Uhr.

Weitere Buslinien, zu denen es noch keine detaillierte Beschreibung gibt, sollen in den Südosten sowie den Südwesten Mallorcas führen. (cze)