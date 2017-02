Real Mallorca ist modisch auf dem Laufenden

Die Inselkicker von Real Mallorca haben sich zum Mannschaftsfoto der laufenden Saison aufgestellt und damit gleichzeitig die offizielle Reisekluft präsentiert. Wenn die Zweitligafußballer für den Club unterwegs sind, dann setzen sie in modischer Hinsicht auf die Sponsoren Xino's Pedro Mesquida, Solid und Lottusse.

Aus dem Rahmen fällt auf dem Foto Real-Mallorca-Präsident Monti Galmés. Der langjährige Robinson-Club-Regionaldirektor steht in einer Reihe mit Trainern und Betreuern, nimmt dabei die Bildmitte ein und ist als einziger im Anzug und mit Krawatte zu sehen. Wahrscheinlich ist das der Würde des Amtes geschuldet.

Fotos des Teams in der aktuellen Spielkleidung wurden auch noch gemacht.

Die Reisekluft kann jetzt erstmal im Schrank bleiben. Denn das nächste Punktspiel der Inselkicker findet im heimischen Iberostar-Estadio in Palmas Stadtteil Son Moix statt. Am Sonntag, 12. Februar, ist dort um 20 Uhr Rayo Vallecano zu Gast. Gegen den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt muss ein Sieg her, sonst rückt der Absturz in die dritte Liga immer näher. Real Mallorca steht mit 25 Punkten auf Abstiegsplatz 19. Rayo ist 16. und hat drei Punkte mehr.