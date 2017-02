Real Mallorca unterliegt in Oviedo

Real Mallorca ist am Sonntag gegen Real Oviedo mit 2:1 unterlegen. Das Spiel fand auswärts statt. Die Inselkicker stehen nun auf einem Abstiegsplatz der Tabelle der zweiten spanischen Liga.

Das erste Tor fiel in der achten Minuten durch Oviedos Stürmer Touché. Inselkicker Lago Junior wagte einen Vorstoß, doch sein Schuss ging ins Aus. Den Ausgleichstreffer erzielte Raíllo in Minute 40 für Real Mallorca. In der zweiten Halbzeit, in der beiden Teams sichtlich den Siegtreffer erzielen wollten, brachte David Costas den Gastgeber wieder in Führung. Insgesamt zeigte der Schiedsrichter während der Partei sechsmal die gelbe Karte, viermal zückte er sie für Real Mallorca. (cls)