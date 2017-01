Real Mallorca verpasst knapp den Sieg in Getafe

Nur einen Punkt hat Real Mallorca am Sonntag im Spiel gegen Getafe mit nach Hause genommen. Dabei hätten die Inselkicker einen Sieg redlich verdient.

Die Roten überraschten die Madrilenen in der ersten Halbzeit mit selbstbewusstem Auftreten und Angriffslust. Bereits in der 12. Minute sollte sich die offensive Spielweise bezahlt machen: Lekic schoss den 1:0-Führungstreffer. Auch im weiteren Spielveraluf waren die Mallorquiner ihren Gastgebern überlegen.

Diese begannen die zweite Halbzeit mit mehr Energie als die erste und griffen immer wieder an. Mallorcas Abwehr hielt den Versuchen stand und so waren die Mallorquiner bereits siegessicher, als der Schiedsrichter in der 82. Minute einen Elfmeter an das Team von Getafe vergab, der sich später als Fehlentscheidung herausstellte. Die Gastgeber nutzten die Chance und verwandelten den Schuss kurz vor Ende der Partie in den Ausgleichstreffer.

In der kommenden Woche spielt Real Mallorca am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr, in Reus. (somo)