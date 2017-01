Unverdienter 2:0-Sieg für Real Mallorca

Real Mallorca ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Mannschaft gewann am Freitag gegen CD Mirandés mit 2:0. Dennoch kann nicht gerade von vollem Erfolg am Dreikönigstag die Rede sein - die Zuschauer bekamen ein langweiliges Spiel zu sehen, dem es an Spannung und guten Spielzügen fehlte.

Die erste Halbzeit schlich dahin und weder die Inselkicker noch die Gäste vermochten es, sich durch ihre Spielweise eines Siegs würdig zu erweisen. Auch die zweite Halbzeit begann ähnlich unspektakulär und niemand hätte erwartet, dass doch noch Schwung in die Partie kommen könnte.

Erst in der 81. Minute gelang es Lekic, die Roten mit einem Kopfballtor in Führung gehen zu lassen. Plötzlich schienen auch die Spieler von Mirandés erwacht zu sein und versuchten verbissen, den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch es sollte anders kommen: In der 92. Minute schoss Lago Júnior das 2:0 für Real Mallorca und bekräftigte damit den eher unverdienten Sieg.

In der kommenden Woche tritt Real Mallorca am Sonntag, 15. Januar, um 12 Uhr in Getafe an. (somo)