Neue Polizeiwache der Guardia Civil in Cala Millor

Cala Millor, die besonders bei Deutschen beliebte Touristenregion im Osten von Mallorca, ist am Freitag mit einer neuen Polizeiwache für die Guardia Civil ausgestattet worden. Die Niederlassung befindet sich in der in der Avenida Bon Temps 6 und richtet sich an Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

Die Polizeiwache arbeitet im Winter zu üblichen Öffnungszeiten. Im Sommer soll der Dienst über alle Tagesstunden ausgeweitet werden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Möglich wurde die neue Einrichtung durch eine enge Kooperationen der beiden Rathäuser von Son Servera und Sant Llorenç, die beide für den Sandstrand und den dortigen Küstenort zuständig sind. (as)