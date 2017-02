Riesiger Naturpark in Can Picafort geplant

Noch gehört das 27,5 Hektar große Gelände am Rande von Can Picafort dem Bauunternehmer Vicenç Grande. Ein Hotel mit Velodrom sollte dort entsehen, doch nun schlägt Bürgermeister Joan Monjo eine komplexe Änderung des Raumordnungsplanes vor: Das Grundstück von Grande könnte der Gemeinde zugeschrieben werden, dafür würde Can Picafort ein Stück Land des "Sektors 11" an den Bauunternehmer übertragen. Der Sektor 11 ist der Teil von Can Picafort, der am weiteseten vom Meer entfernt liegt, nahe des "Camino de Santa Eulària".

Die Vision des Bürgermeisters ist es, auf der besagten Parzelle statt Grandes Hotel eine riesige, grüne Lunge mit kostenlosen Sport- und Kulturangeboten zu schaffen. Für Letztere sind 55.000 Quadratmeter eingeplant, der Rest soll freie Grünfläche bleiben. Das Gelände wird begrenzt von dem Torrente, der Urbanisation von Can Picafort und der Carretera de Artà. (am)