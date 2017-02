Rettung für Palmen aus Can Picafort

Ein Großteil der Dattelpalmen, die in Can Picafort den Renovierungsarbeiten in der Einkaufsstraße Paséo Colón zum Opfer gefallen waren, werden jetzt auf einem anderen Grundstück wieder eingepflanzt. Die Bäume stehen ab sofort auf einem Stück unbebaubarem Land der Gemeinde Santa Margalida, einer sogenannten "zona verde", nahe des Grundstücks auf dem eine neue Schule geplant ist, so Bürgermeister Joan Monjo.

Insgesamt waren 42 zum Teil prächtige Palmen Mitte Januar in der Fußgängerzone des Touristenortes gefällt worden, was zu großen Protesten der Bewohner geführt hatte. Zunächst war mitgeteilt worden, dass die Palmen dauerhaft verschwinden würden. Bis auf einige kranke Exemplare sind aber alle gerettet worden.