Inselrat beziffert Unwetterschäden auf knapp 2,2 Millionen Euro

Der für Verkehrswesen zuständige Inselrat hat die in den vergangenen Wochen durch Regen, Hagel, Schnee und Sturm auf Mallorcas Straßen entstandenen Schäden mit knapp 2,2 Millionen Euro beziffert. Diese Summe will der "Consell" nun von der Zentralregierung in Madrid, die für die Verteilung der Hilfsgelder zuständig ist, einfordern.

Der Großteil der Schäden sei an den Straßen des Tramuntana-Gebirges entstanden, wo die Unwetter besonders heftig gewütet hatten. Es handelt sich um Löcher in den Asphaltdecke, eingestürzte Mauern und Schäden durch Steinschlag.

Teuerster Kostenpunkt wird die Sanierung des Tunnels an der Landstraße Andratx-Estellencs, die mit fast 500.000 Euro zu Buche schlagen wird. Ebenfalls schwierig werden die Reparaturen an der Sóller-Passstraße. Dort waren Steinbrocken von insgesamt 200 Tonnen Gewicht auf die "Carretera" geknallt. (cze)