Stürmischer Wind fegt noch bis Dienstag über Mallorca

Fegt am Montag noch ein starker Wind über die Insel hinweg, wird das Wetter ab Dienstag weit weniger böig. Das spanische Wetteramt hält für den Wochenstart weiterhin die Warnstufe Orange wegen des Sturms aufrecht. Dienstag und Mittwoch gilt noch die Wetterwarnstufe Gelb aufgrund starken Wellengangs. Am Montag klettert das Thermometer auf bis zu 15 Grad, zur Wochenmitte werden Höchstwerte von 19 Grad erwartet.

Am Sonntag hatte der Wind für zahlreiche Schäden auf Mallorca gesorgt. In Alfàbia wurden Windgeschwindkeiten von 134 Kilometern pro Stunde gemessen. Bei der Rettungszentrale 112 gingen auf den Balearen am Sonntag vermehrt Anrufe wegen des Unwetters über den Inseln ein. 101 Sturmschäden wurden gemeldet, darunter 98 auf Mallorca, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, waren Palma, Llucmajor und Calvià am stärksten von den Sturmfolgen betroffen. Bäume stürzten um, Gegenstände fielen auf die Straße, und in den Häfen löste der Wind die Vertäuung der Schiffe.

Im Hafen von Sóller schlugen Wellen von vier Metern Höhe gegen die Felsen. Mehrere Schiffe lösten sich von den Liegeplätzen und wurden beschädigt.

In Portocolom krachte eine Kiefer auf einen Kleinwagen, der Baum riss zudem Strom- und Telefonkabel mit. In Manacor musste eine Straße vorübergehend gesperrt werden, weil sich Leuchtreklame einer alten Fabrik gelöst hatte. In Montuïri halfen Freiwillige bei den Aufräumarbeiten, als Bäume und Laternen um- sowie Grundstücksmauern durch den Wind einstürzten. (cls)

Aktualisiert um 11.57 Uhr.