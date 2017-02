Viel Sonne am Samstag, Regenrisiko am Sonntag

Etwas Sonne, viele Wolken, gelegentlich ein Schauer. So lautet – kurz zusammengefasst – die Beschreibung des Wetters, das Mallorca an diesem Wochenende erwartet.

Der Samstag beginnt kühl mit Temperaturen um 2 Grad in Lluc, 5 Grad in Palma und 12 Grad in Felanitx. Vor allem in den Niederungen im Inselinneren kann sich am Vormittag Nebel halten. Gegen Mittag verziehen sich die Nebelfelder und vielerorts kommt die Sonne raus. Das Quecksilber im Thermometer klettert dann auf Werte um 13 Grad in Lluc, 17 Grad in Sa Pobla und 18 Grad in Palma. Vor allem im Inselosten wird es nachmittags richtig sonnig, sodass einem gemütlichen Kaffee im Freien oder einem Spaziergang am Strand nichts im Wege steht.

Im Laufe der Nacht zum Sonntag ziehen dichtere Wolken über die Insel, die sich auch am Tage nur schwer verziehen. Viele Orte Mallorcas liegen am Sonntag also unter einer Wolkendecke, aus der es ab dem Nachmittag auch stellenweise regnen kann. Das Wetteramt erwartet auch den für Mallorca berüchtigten mit Sahara-Staub vermischten Lehmregen, der auf den Autos die typischen Schmutz-Spuren hinterlässt. An manchen Orten bleibt es aber trocken, manchmal kann sich auch die Sonne zeigen: Temperaturen bis 18 Grad.

Die neue Woche beginnt mit Wolken und Regentropfen am Montag und viel Sonne ab Dienstag. (cze)