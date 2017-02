Der Schnee meldet sich auf Mallorca zurück

In der Serra de Tramuntana ist 25 cm Schnee gefallen. Video: G.C. / Ultima Hora

Der Inselrat von Mallorca hat die Landstraße Ma-10 im Tramuntana-Gebirge wegen Schneefalls sperren lassen. Dort sind am Mittwochmorgen bis zu 25 Zentimeter Schnee gefallen. Die Schneefallgrenze war nach Angaben der Meteorologen im Gebirge auf 800, stellenweise sogar auf 600 Meter gesunken. Zum Vergleich: Mallorcas höchster Berg, der Puig Major, ist 1445 Meter hoch.

Die gesperrte Bergstraße verläuft vom Aussichtspunkt Mirador de Ses Barques (Kilometer 44,5) bei Sóller bis zum Pass Coll de Sa Batalla (Kilometer 20,5) bei Lluc. In Son Servera im Osten von Mallorca ging in der Frühe zudem ein heftiger Hagelschauer nieder.

Palma erwachte am Morgen unter massiven Regenschauern. Das balearische Wetteramt gab die Unwetterwarnung Orange wegen hoher Wellen im Inselnorden aus. Warnstufe Gelb besteht im Tramuntana-Gebirge wegen des Schneefalls sowie wegen stürmischer Böen im Süden der Insel bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer.

Nachdem am Dienstag in Palma Tageshöchstwerte von 21 Grad erreicht worden waren, sind für Mittwoch und Donnerstag lediglich 13 Grad prognostiziert. (as)