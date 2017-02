Draht über Strandweg in Peguera gespannt

Ein Radfahrer hat am Sonntag in Peguera ein Drahtseil entdeckt, das quer über die Calle Espiga de Peguera gespannt war. Der Weg verbindet die Ortschaft im Südwesten von Mallorca mit dem Strand Caló des Monjo. "Er hätte jemandem schwer am Hals verletzen können", erzählte der Mann der mallorquinischen Zeitung Ultima Hora. Er geht davon aus, dass Unbekannte absichtlich den Draht in der gefährliche Höhe von 1,60 Meter anbrachte.

Der Draht hatte ein Durchmesser von vier Millimetern. Der Radfahrer war mit seiner Frau unterwegs, die mit ihrem Rad nur zwei Meter vor dem Hindernis eine Panne hatte. Das Paar entfernte den Draht und meldete den Fund bei der Polizei. (cls)