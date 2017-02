Hotel in Peguera soll für 12 Millionen versteigert werden

Das Vier-Sterne-Haus Mar y Pins auf der westlichen Höhenflanke des Palmira-Strandes in Peguera wird versteigert. Der Ausgangspreis beträgt 12,5 Millionen Euro. Diesen Betrag möchte der spanischen Staat mindestens einnehmen, wenn nicht sogar noch mehr. Die Versteigerung ist für den 28. Februar angesetzt, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Freitag.

Der bisherige Eigentümer, Alexander Romanov, hatte das Haus nach seiner Einigung mit der Staatsanwaltschaft in Zahlung geben, um Steuerschulden und andere Verbindlichkeiten zu begleichen. Der russische Magnat war im Mai 2016 wegen Geldwäsche mit einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten belegt worden.

Romanov hatte das Mar y Pins sowie ein benachbartes Chalet im Jahre 2010 für rund zehn Millionen Euro von mallorquinischen Vorbesitzern gekauft. Er ließ das Hotel renovieren, musste dabei 30 Zimmer abreißen, die zu nah an der Küste errichtet worden waren, und erhöhte die Kategorie von drei auf vier Sterne. Bis 2013 vertrieb er die 150 Betten als Hotelier. Dann geriet er in das Fadenkreuz der Steuerbehörden, wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Das Hotel wurde geschlossen, die Justiz bestellte einen Wächter, der im Inneren nach dem Rechten sah. Die Versteigerung umfasst neben der Immobilie auch das Mobiliar und die technische Einrichtung. Das Gebäude thront auf einem Felsen auf 2066 Quadratmeter Fläche. Die bebaute Nutzfläche beträgt 4489 Quadratmeter. Von seiner Höhenlage bietet das Haus einen privilegierten Ausblick auf das Meer.

Die seinerzeit neben dem Hotel erworbene Villa ist nach wie vor im Besitz Romanovs.(as)