Sonne am Samstag, Regen und Gewitter am Sonntag

Das Wetter auf Mallorca präsentiert sich am Wochenende zweigeteilt, wartet mit viel Sonne, am Sonntag aber auch mit einigen Schauern und Gewittern auf.

Am Samstag ziehen bei mäßigem Südwestwind nur einige wenige Schönwetterwolken über Mallorca. Meist scheint die Sonne und es wird überwiegend mild. Im Norden der Insel kratzt das Quecksilber im Thermometer bisweilen an der 20-Grad-Marke, während in der Hauptstadt 18 und in Lluc 17 Grad gemessen werden. Nachts sinken die Werte auf 13 bis 14 Grad, einzig in den Höhenlagen des Tramuntana-Gebirges werden noch einstellige Temperaturen gemessen.

Obacht: Am Sonntag wird der Wind, der bereits seit Ende der Woche über die Insel pfeift, noch einmal stärker und kann Geschwindigkeiten von 70 bis 100 Stundenkilometern erreichen. Aus vereinzelten Schauern am Vormittag können sich am Nachmittag stellenweise unwetterartige Stürme mit starkem Regen bilden. Auch Blitz und Donner sind nicht ausgeschlossen. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet warnt am Sonntag mit Stufe Gelb vor hohem Seegang an den Küsten. Dennoch bleibt es mild mit ähnlichen Temperaturen wie am Samstag.

Erst zu Wochenbeginn kommt es zu einem leichten Temperaturrückgang. Dafür setzt sich ab Montagmorgen wieder überall die Sonne durch. (cze)