Bis zu 15 Grad für Sonntag erwartet

Sonne, Wolken und Regen geben sich in den kommenden Tagen ein Stelldichein über der Insel. Am Samstag werden in den frühen Morgen und späten Abendstunden einige Schauer – vorallem in der Tramuntana – erwartet, ansonsten ist der Himmel bewölkt. Laut Voraussage des spanischen Wetteramts liegen die Temperaturen zwischen 7 Grad nachts und 16 Grad tagsüber. Es weht ein leichter Wind aus nördlicher Richtung.

Am Sonntag sieht das Wetter wesentlich freundlicher aus. Der Himmel ist nur leicht bewölkt, Niederschläge werden nicht erwartet. Das Thermometer zeigt zwischen 5 und 15 Grad. Es geht ein Nordwind.

Auch die neue Woche beginnt mit nur wenigen Wolken und ansonsten sonnig. Am Freitag werden ab der zweiten Tageshälfte Niederschläge erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad. (cls)