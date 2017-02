Streik bei Eisenbahn und Metro am Mittwoch

Aufwendig geschmückte Krippen spielen eine große Rolle in der mallorquinischen Weihnacht. Bis zum 2. Februar sind einige der Krippen in Palma und auch inselweit in den Kirchen oder Rathäusern auf den Dörfern zu besichtigen. Die Weihnachtskrippen gehören zu den schönsten und eindrucksvollsten Zeugnissen mallorquinischen Brauchtums. Einige von ihnen sind in Kirchen wie in Sant Salvador bei