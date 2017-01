Taxifahrer drohen mit Demos und Chaos während der Hochsaison

Mallorcas Taxifahrer haben am Montag auf einer Versammlung beschlossen, Druck auf die Balearen-Regierung auszuüben. Grund dafür ist der Plan des "Govern", Linienbusse vom Flughafen in Urlaubsorte auf der Insel einzurichten. Die Taxifahrer sind gegen das Vorhaben, weil sie unliebsame Konkurrenz wittern und Umsatzeinbußen befürchten. Sie planen – sollte die Regierung nicht zurückrudern und das Projekt auf Eis legen – im Sommer im Rahmen von Demonstrationen für Chaos zu sorgen.

"Die Taxistas drohen, die Landstraßen der Insel und die Straßen von Palma lahmzulegen", schreibt die spanische Tageszeitung Ultima Hora. Der Vorsitzende der Vereinigung unabhängiger Taxifahrer, Biel Moragues, bestätigt das: "Wenn das Projekt umgesetzt wird, werden wir den Service zu Nachtzeiten komplett einstellen und tagsüber mit gezielten Maßnahmen den Verkehr teilweise zum erliegen bringen." Das Vorhaben des "Govern", so Moragues, ergebe keinerlei Sinn und bringe 2000 Familien – nämlich die der Taxifahrer – in Gefahr.

Der Plan der Balearen-Regierung sieht vor, ab Mai direkte Busverbindungen von Palmas Flughafen in verschiedene Urlaubsorte Mallorcas einzurichten. Bisher können Urlauber nur per privatem Bus-Shuttle, Mietwagen oder Taxi in die Ferienorte gelangen. Per öffentlichem Nahverkehr ist das nur mit Umstieg in Palmas Innenstadt möglich. (cze)