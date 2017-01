Nationaltorhüter Manuel Neuer auf Mallorca gesichtet

Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer war diese Woche auf Mallorca unterwegs. Unter anderem wurde er in Begleitung zweier junger Damen im Café Roma in der gleichnamigen Prachtstraße in Palma gesichtet.

"Café con leche" und ein paar Tortenstücke wurden bestellt. Trotz seiner auffälligen Körpergröße von über zwei Metern nahmen die anderen Gäste kaum von dem bescheiden auftretenden Star Notiz. Victor und Macarena, die in dem Café als Service-Personal beschäftigt sind, war der prominente Besuch allerdings nicht entgangen. Entspannt und locker posierte Neuer auf einem Selfie mit der fast zwei Köpfe kleineren Mallorquinerin.

Nach dem Kurzaufenthalt auf Mallorca ist der Torhüter wieder zurück in Deutschland. Am Samstag gastiert er mit dem Team des FC Bayern München bei Werder Bremen. (mic)