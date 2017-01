Der Schnee geht, das Unwetter bleibt

Das unbeständige Wetter auf Mallorca nimmt seinen Lauf: Auf das frostige Schneetreiben folgt am Donnerstag und Freitag ein Unwetter mit viel Regen. Schnee ist nur noch auf den Bergen in mehr als 900 Metern Höhe zu erwarten.

Zusehends wird es wärmer auf der Insel. Für Donnerstag werden 13 Grad erwartet, das sind rund drei mehr als noch am Vortag. Das dürfte vor allem all diejenigen freuen, die am Sant-Sebastià-Fest in Palma teilnehmen. Stimmen die Vorhersagen des Wetterdienstes Aemet, so wird der Regen am Abend eine Pause einlegen, sodass die Feierwilligen die Open-Air-Konzerte möglicherweise genießen können, ohne nass zu werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich allerdings kurz vor Beginn der Konzerte noch einmal über die aktuelle Wetterlage informieren, rät María José Guerrero von Aemet.

Am Freitag dürfte die Regenpause spätestens vorüber sein. Die Meteorologen haben wegen der erwarteten Niederschlagsmassen die Warnstufe Gelb ausgerufen. Im Gebirge könnten zwölf Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden fallen.

Am Wochenende wird es vermutlich milder, Guerrero will sich jedoch nicht festlegen. Das Wetter sei derzeit zu unstabil, um weitreichende Prognosen aufzustellen. (somo)