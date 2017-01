Schnee im Vorgebirge: Wetterwarnung gilt weiterhin für Mallorca

Auf Mallorca ist wahrlich winterliches Wetter: Am Dienstag klettert das Thermometer nicht über 8 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 95 Prozent, teilt das spanische Wetteramt Aemet mit. In vielen Teilen der Insel hat es bereits in der Nacht geregnet und gestürmt. Am Morgen schien zumindest über Palma die Sonne, im Norden Mallorcas war der Himmel bewölkt.

In der Tramuntana wird im Tagesverlauf Schnee erwartet, in Höhenlagen über 100 Metern können Flocken niedergehen. Für 3244 Schüler fällt in elf Bergdörfern deswegen der Unterricht aus. Das balearische Bildungsministerium hatte am Montag bekannt gegeben: schulfrei in der Tramuntana. Ein Kolumnist der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bemerkte spitz, ob diese Maßnahme angesichts von fünf Zentimetern Neuschnee, der erwartet wird, nicht ein wenig übertrieben sei.

Für Mallorca gilt am Dienstag die Wetternwarnstufe Orange. Grund ist hoher Wellengang sowie Windböen, die mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über die Insel hinwegfegen. Die Warnstufe gilt auch am Mittwoch, dann werden Höchsttemperaturen von 10 Grad erwartet. (cls)