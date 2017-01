Winterdepression auf dem Höhepunkt

Dunkel, deprimierend, bedrückend: Der dritte Montag im Januar wird im englischen Sprachraum seit einigen Jahren als "Blue Monday" bezeichnet. Angeblich ist es der Tag, an dem die Menschen in Europa am schlechtesten gelaunt sind. Die Ferien sind vorbei, und der Frühlingsanfang ist höchstens auf Mallorca schon in absehbarer Zeit in Sicht.

Ein Psychologe der Universität Cardif hat diese Wahrnehmung nun sogar in eine (pseudo-)wissenschaftliche Formel gepackt, die neben dem Klima auch Dinge wie die guten Vorsätze und das nach den Konsumexzessen zu Weihnachten oftmals ziemlich leergeräumte Konto mit einbezieht.

Andere Psychologen empfehlen den "Blauen Montag" hingegen als idealen Termin für die Buchung eines Urlaubs – sei es auf Mallorca oder anderswo in der Welt. "Vorfreude ist die schönste Freude", sei eine Devise, die in Bezug auf das Reisen voll und ganz stimme, so die Forscher. Schon Wochen und sogar Monate im Voraus ergebe sich durch Urlaubsplanungen ein Gegengewicht zum Alltag und sogar eine Art Freiheitsgefühl, heißt es. (mic)