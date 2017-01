Auf Mallorca wird es noch kälter

Mallorca steht eine Kältewelle bevor: In der Nacht von Montag auf Dienstag fallen die Temperaturen. Nachts zeigt das Thermometer 3 Grad an, in der Tramuntana kann es sogar gefrieren. Laut spanischen Wetteramt werden tagsüber maximal 8 Grad erreicht. Zudem sinkt die Schneefallgrenze auf 100 Meter, damit könnten beispielsweise einige Flocken in Andratx fallen. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee werden in den mallorquinischen Bergen erwartet.

An der Nord- und Ostküste ist starker Wellengang vorausgesagt. Zudem fegt ein heftiger Nordwind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde über die Insel hinweg. Das Wetteramt gibt für den Dienstag die Wetterwarnstufe Orange aus.

Auch am Montag gilt aufgrund des starken Windes und hohen Wellengangs die zweithöchste Wetterwarnstufe. Die Tageshöchstwerte steigen auf 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf von 800 auf 400 Meter.

Am Wochenende wurden bereits die Gipfel der Tramuntana weiß gepudert. (cls)