Flüchtlingsboot im Süden von Mallorca entdeckt

Die Guardia Civil hat am frühen Sonntagnachmittag ein Flüchtlingsboot zwischen Cala Pí und Cap Blanc im Süden von Mallorca entdeckt. Das Gefährt war leer, nun suchen die Beamten an Land nach den Insassen. Einer von ihnen konnte in der Zone s'Estanyol festgenommen werden.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass sich fünf weitere Menschen auf der Insel versteckt halten. Noch fehlt von ihnen jede Spur. Das Boot wurde zur Untersuchung in den Yachthafen von s'Estanyol gebracht.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt drei Flüchtlingsboote die Küsten von Mallorca erreicht. Sie alle hatten Algerier über den Seeweg auf die Insel geführt, die auf illegale Weise nach Spanien einreisen wollten - zwei an der Küste von Santanyí und eins fast an der gleichen Stelle, an der auch nun das Boot gefunden wurde. (somo)