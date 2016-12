Zwölf Flüchtlinge in Palma de Mallorca angekommen

Auf Mallorca sind weitere Flüchtlinge angekommen. Mehrere Asylsuchende aus Syrien, dem Irak und den Palästinenesergebieten wohnen seit Donnerstagfrüh in der Flüchtlingsunterkunft an der Playa de Palma. Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich um zehn Erwachsene und zwei Minderjährige.

Die zwölf Personen seien allesamt über Flüchtlingslager in Griechenland in die EU gekommen. Ihre letzte Station, bevor sie auf die Insel kamen, war Madrid. Mit den Neuankömmlingen leben in der ehemaligen Jugendherberge an der Playa de Palma nun 39 Personen. Eine der Bewohnerinnen hat dort im Sommer ein Kind zur Welt gebracht.

Die ersten Flüchtlinge waren auf Mallorca im Mai dieses Jahres angekommen. (cze)